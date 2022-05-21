Ляшко: на захваченных территориях Украины находятся 235 больниц
На временно захваченных территориях Украины находятся 235 медицинских учреждений и более 20 бригад экстренной медпомощи, сообщает Новое время.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.
По его словам, Минздрав предоставил персоналу больниц рекомендации по работе в условиях оккупации, так как оккупанты с каждым днем все больше давят на руководство учреждений.
Ляшко отметил, что тем больницам, где есть связь с руководством, продлили режим выплат.
За февраль-май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях получили более 5,2 млрд гривен по Программе медицинских гарантий.
"Львиная доля медучреждений на оккупированных территориях, с которыми мы имеем связь, уже обеспечила выплату заработной платы медикам. Только по 18 заведениям у нас отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель, поскольку их руководство не выходит на связь. По решению этого вопроса мы уже сотрудничаем с военными администрациями", — отметил Ляшко.
Министр добавил, что наибольшей проблемой является обеспечение регионов во временной оккупации необходимыми лекарствами. Россия блокирует поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий.
"Искусственно сложившиеся сложности для доставки лекарства, и связанный с этим их дефицит, а также проблемы с топливом, используются оккупантами как один из способов принуждения к взаимодействию с ними", — резюмировали в Минздраве.
С начала полномасштабного вторжения России оккупанты повредили сотни украинских больниц, часть из них полностью разрушена.