Зеленский ждет от встречи "Рамштайн-2" решения о системах залпового огня MLRS

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится в понедельник, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства заявил на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Антониу Кошту в Киеве.

«Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся во все страны по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию», – отметил он.

Он обратился к представителям стран, которые боятся предоставлять Украине соответствующее вооружение вроде бы из-за возможного использования его для наступления на Российскую Федерацию. Зеленский напомнил, что украинские ведут войну на своей территории.

«Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория России, то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория», – подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский также рассказал, что Российская Федерация на разных уровнях шантажирует государства мира из-за передачи Украины MLRS-систем.

«Не нужно бояться – надо объединяться. Объединение – это то, чего боится Российская Федерация. Она опасается крепкого объединения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты будут действовать как один организм. Для нас это очень важно. Нам очень нужна предметная помощь», – подчеркнул Президент.

Как сообщалось, группа из более чем 40 стран соберется в понедельник, 23 мая, в режиме онлайн, чтобы обсудить дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Ранее США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, проводивших встречу в Германии на базе Рамштайн и оказывающих оборонную помощь Украине.