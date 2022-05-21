Ким: оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области

Российская армия сегодня, 21 мая, нанесла ракетный удар по Николаевской области. В результате атаки была уничтожена база строительной компании, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате обстрела возник масштабный пожар с сильным задымлением. Кроме стройматериалов, сгорели заправочная станция и другие склады.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это расстраивает, но не остановит", - отметил Ким.

Напомним, что сегодня оккупанты также нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области.

Кроме того, украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Винницкой областью.