Губернатор Курской области снова заявил об обстреле

Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле, сообщает Украинская правда.

Об этом Старовойт сообщил в Telegram.

"Обстрел в Глушковском районе.

Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.

Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена".

Он уветяет, что обошлось без повреждений и пострадавших.

17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".