Губернатор Курской области снова заявил об обстреле
Губернатор российской Курской области Роман Старовойт снова заявил об обстреле, сообщает Украинская правда.
Об этом Старовойт сообщил в Telegram.
"Обстрел в Глушковском районе.
Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.
Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена".
Он уветяет, что обошлось без повреждений и пострадавших.
17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".