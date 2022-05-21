Посол ЕС: поддержка членства Украины среди европейцев растет

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас считает, что внимание к Украине в ЕС не упадет даже несмотря на то, что новостях Украина становится менее заметна, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в воскресенье во время публичной дискуссии с руководителем Страткома ЕС Мартиной Бильдзюкевич.

Посол согласился, что место Украины в европейской медиакартине уменьшается, хотя остается достаточно высоким.

"Вы правы, это происходит. Это человеческая природа. Люди – это существа, которые быстро привыкают ко многому. И потому мы уже видим, что новости о войне просты Украины становятся менее заметными в медиа" , - заявил он.

Впрочем, Матти Маасикас выразил уверенность в том, что этот процесс не зайдет слишком далеко из-за давления европейских граждан:

"Поддержка украинского членства среди населения ЕС растет, и это дает мне основания, что люди в Европе не дадут правительствам забыть об Украине".

Глава представительства ЕС добавил, что внимание к Украине также будет сохраняться из-за влияния российской агрессии на европейцев, ведь "война влияет на всех нас, на континент и на весь мир".

Посол также подчеркнул, что заявка Украины о членстве в ЕС имеет настолько важное значение для украинского общества, что этот вопрос остается важнейшим для отношений Украины и ЕС.