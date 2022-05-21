ГПСУ: российский вертолет обстрелял территории между Сумщиной и Харьковщиной
Российский вертолет обстрелял территории между Харьковской и Сумской областями, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"Вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями".
Пограничники подтверждают также, что после обеда с территории России Сумщину обстреляли из "Градов". Было около полутора десятка выстрелов.
Также зафиксированы минометные обстрелы в направлении сел Гремяч, Николаевка и Кучеривка.