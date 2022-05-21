Зеленский: РФ заблокировала в украинских портах более 20 млн тонн зерна

Российская Федерация заблокировала в украинских портах более 20 миллионов тонн сельскохозяйственных культур, сообщает Укринформ.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместном с премьер-министром Португалии Антониу Коштой брифинге в Киеве.

"Россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочего... 22 миллиона тонн сегодня заблокировано Российской Федерацией", – сказал Президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия ворует и вывозит украинские культуры. По его словам, у властей есть понимание, куда поступает ворованная продукция. Он уточнил, что работа по этому вопросу продолжается на уровне Министерства иностранных дел Украины.

Глава государства отметил необходимость разблокировать украинские порты для предупреждения продовольственного кризиса в мире. Зеленский отметил, что это можно сделать различными путями, в частности военным. В этом контексте глава государства проинформировал, что обращается к международным партнерам с просьбой предоставить необходимое оружие.

Как сообщалось, Украина производит существенную долю мирового продовольствия, но не может поставить на мировой рынок рекордные осенние урожаи из-за войны, развязанной Россией. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, влечет потери в 1,5 миллиарда долларов.