Советник мэра: фильтрацию в Мариуполе больше не обойти

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты ставят новые блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти российскую "фильтрацию", сообщает Украинская правда.

Об этом он написал в Telegram.

"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов.

Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев.

Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блок-посты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти фильтрационный контроль".

По словам Андрющенко, с 21 мая любая эвакуация из Мариуполя стала невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.

Советник мэра призвал всех, кто доверившись пропаганде и информационному вбросу оккупантов, и собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей не делать этого.