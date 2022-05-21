Режиссер Оливер Стоун: Путин переболел раком и был изолирован

Американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Владимире Путине, заявил, что российский диктатор переболел раком, сообщает Новое время.

Такое заявление он сделал в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

Так, отвечая на вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом, Стоун отметил:

"Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, действительно ли ему разведка давала правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить живущие в Украине россияне. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия [развязанной им войны]" , — сказал режиссер.

Стоун также добавил о болезни диктатора.

"И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что [война против Украины] будет скорым решением" , — добавил Стоун.

Ранее о том, что Путин серьезно больной раком заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Оливер Стоун познакомился с Путиным в 2015 году, а в 2017 году на экраны вышли четыре серии документального фильма Интервью с Путиным. В нем они в частности обсуждают историю российско-американских отношений, а также ситуацию в Сирии и Украине.

Оливер Стоун внесен в базу данных центра Миротворец за антиукраинскую пропаганду и пособничество российским оккупантам.