США отправили в Украину новую партию гаубиц M777

В Минобороны США сообщили, что 155-мм буксированные гаубицы M777 уже погрузили для транспортировки в Украину летчиками ВВС США в рамках военной помощи, сообщает Новое время.

Фото новой партии гаубиц для ВСУ обнародовали в соцсетях американского оборонного ведомства.

19 мая США одобрили новый пакет военной помощи для Украины на 100 миллионов долларов, включающий предоставление 18 155-миллиметровых гаубиц.

Ранее в рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну.

19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. 21 мая закон подписал президент США Джо Байден. Предполагается, что из этого пакета будет финансироваться военная помощь Украине в рамках программы ленд-лиза, которую Байден подписал 9 мая.