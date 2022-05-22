Зеленский и Драги обсудили необходимость ускорить новый пакет санкций ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом Зеленский заявил в своем Twitter.

"По его инициативе состоялся телефонный разговор с Марио Драги" , - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы обсуждалось оборонное сотрудничество, необходимость ускорить шестой пакет санкций ЕС против России и разблокировать украинские порты.