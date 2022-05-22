В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго ЕС против России без участия Венгрии, сообщает Deutsche Welle.

Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk в субботу, 21 мая.

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглой", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги". Барли обвинила Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его семьи и кланов, отметила она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".

Принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за позиции ряда стран, наиболее зависимых от поставок российской нефти. ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава – с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, предложенное Еврокомиссией, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в видеообращении, опубликованном в Facebook, оценил отказ от российской нефти в 15-18 миллиардов евро.