Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей, которых убили оккупанты

В селе Бузовая Бучанского района Киевской области обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Гражданские граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине" , - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

По состоянию на сегодняшний день полицейские уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в Киевской области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления российских оккупантов.