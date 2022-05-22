Блинкен пошутил об отношениях с Путиным, процитировав песню Тейлор Свифт
Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
В субботу, 21 мая, глава Госдепа выступал в Джорджтаунском университете.
"Команда не дала мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together [Мы больше никогда не будем вместе] президенту Путину. Сказали, это будет „недипломатично“", — сказал он, после чего зал рассмеялся.