Блинкен пошутил об отношениях с Путиным, процитировав песню Тейлор Свифт

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В субботу, 21 мая, глава Госдепа выступал в Джорджтаунском университете.