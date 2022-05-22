НБУ за последнюю неделю увеличил продажу валюты из резервов в два раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 16 по 20 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 650,37 млн долларов, что в два раза больше, чем неделей ранее (327,34 млн долларов). При этом НБУ купил 7,40 долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 811,70 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 7 134,46 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 5 322,76 млн долларов и 1 678,14 млн евро.