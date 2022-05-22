ОВА: россияне ночью атаковали ракетами Запорожскую область

Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

"22 мая около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянском районе Запорожской области" , – отметили в ОВА.

По предварительным данным, есть пострадавшие граждане. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.

В военной администрации добавили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.