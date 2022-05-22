Дуда приехал в Украину и выступит в Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину и в воскресенье выступит с речью в Верховной Раде, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении канцелярии Анджея Дуды.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве он выступит с речью, став первым таким главой иностранного государства после эскадации войны" , - отмечают в сообщении.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

Отметим, несмотря на повышенные меры безопасности в условиях войны о речи публично сообщили о происшествии, а не после.

Это уже не первый приезд Анджея Дуды в Украину после 24 февраля – предыдущий был вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в середине апреля, во время которого президенты посетили разрушенную войной Бородянку. Поездку четырех президентов организовала Польша, которая вместе с Украиной обеспечивала логистику и безопасность.

На днях в интервью польским СМИ Дуда заявил, что считал бы лучшим завершением войны победу Украины с возвращением всех оккупированных территорий.