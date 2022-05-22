Британская разведка: РФ перекинула единственную роту БМПТ "Терминатор" под Северодонецк
Единственная действующая в России рота машин поддержки танков БМПТ "Терминатор", вероятно, переброшена на Северодонецкое направление, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в разведке Великобритании.
"Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка войск (ЦГВ), которая является единственным соединением, выставившим эту машину. ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
"Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти Терминаторов они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", — утверждают в британской разведке.