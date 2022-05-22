ГСЧС: в Луганской области РФ обстреляла все населенные пункты

В Луганской области российские войска ужесточили обстрелы всех населенных пунктов. Точное число погибших неизвестно, так как под постоянными обстрелами невозможно обследовать территорию после прилетов по жилым домам и объектам инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что вчера, 21 мая, российская армия разрушила Павлоградский мост, соединявший Северодонецк и Лисичанск. В результате обстрелов многочисленные разрушения в Рубежном и Попасной. В Северодонецке в очередной раз возгорание квартир, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, за прошедшие сутки полиция Луганской области смогла вывезти в безопасные города 57 жителей из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки.

Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов со стороны РФ продолжаются.

"Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, фотографировавших военную технику. Ими будет заниматься СБУ" , - отметил он.

Относительно разрушений жилого фонда: в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять - в Тошковке и Порковом. Четыре – в Врубовке, по три – в Горном и Золотом, два – в Приволье.