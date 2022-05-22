В Генштабе сообщили о потерях российских войск с начала вторжения

В Генштабе сообщили о потерях российских войск с начала вторжения
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-1285 (+7),
  • боевых бронированных машин - 3141 (+25),
  • артиллерийских систем - 599 (+3),
  • РСЗО - 201,
  • средства ПВО - 93,
  • самолетов - 204,
  • вертолетов - 170 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
  • крылатые ракеты - 107 (+3),
  • корабли / катера - 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
  • специальная техника - 43.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.

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