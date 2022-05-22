В Генштабе сообщили о потерях российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 29050 (+200) человек ликвидировано,

танков-1285 (+7),

боевых бронированных машин - 3141 (+25),

артиллерийских систем - 599 (+3),

РСЗО - 201,

средства ПВО - 93,

самолетов - 204,

вертолетов - 170 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),

крылатые ракеты - 107 (+3),

корабли / катера - 13,

автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,

специальная техника - 43.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.