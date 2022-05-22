В Генштабе сообщили о потерях российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 29050 (+200) человек ликвидировано,
- танков-1285 (+7),
- боевых бронированных машин - 3141 (+25),
- артиллерийских систем - 599 (+3),
- РСЗО - 201,
- средства ПВО - 93,
- самолетов - 204,
- вертолетов - 170 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
- крылатые ракеты - 107 (+3),
- корабли / катера - 13,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
- специальная техника - 43.
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении, добавили в Генштабе.
Данные уточняются.