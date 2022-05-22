Синегубов: оккупанты обстреливают Харьков и область, пострадали 11 человек

За минувшие сутки 22 мая российские оккупанты продолжили обстрелы города Харькова и населенных пунктов области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате обстрела Салтовки в Харькове ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт. Шевченково и Чугуевский районы — трое раненых. Еще трое раненых — в городе Дергачи.

На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сконцентрирован на сохранении занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. На Изюмском направлении российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.