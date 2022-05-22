Подоляк предостерег от торга с РФ и призвал поддержать Украину оружием

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предостерег от торга с Россией в связи с блокадой экспорта украинского зерна через Черное море и призвал вместо этого поддержать Украину оружием, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в своем Twitter.

Подоляк привел цифры из статьи The Economist, в которой говорится, что невозможность доставить на глобальные рынки продукцию из Украины может привести к росту цен и недоеданию миллионов людей во всем мире.

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине РСЗО и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - заявил он.

Как известно, Украина – среди ведущих экспортеров зерновых, кукурузы, подсолнечника и масла. Полномасшабная война и блокада традиционных маршрутов экспорта сельскохозяйственной продукции грозит продовольственным кризисом для многих стран, которые в значительной степени зависели от украинского экспорта.

Страны Группы семи обсуждают, как можно разблокировать экспорт зерна из Украины, а ЕС уже предложил план поддержки экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

По информации СМИ, Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду.

Также неофициально сообщалось, что Штаты якобы рассматривают приостановку некоторых санкций против Беларуси в обмен на экспорт украинского зерна в порты в странах Балтии через белорусскую железную дорогу.