ОВА: в Николаевской области повреждено более 3 600 гражданских объектов
В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3 600 гражданских объектов. Большая часть из них - жилой фонд, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3 617 гражданских объектов, среди них:
- объекты жилого фонда - 2 571;
- медицинские учреждения - 33;
- учебные заведения - 190;
- учреждения культуры - 86;
- объекты промышленных предприятий - 35;
- объекты жизнеобеспечения: газо - 145, электро - 284, водо - 16, теплоснабжение - 53;
- другие не военные объекты - 204.
Сейчас без газоснабжения всего 3 585 потребителей. Электроэнергии, водоснабжения и водоотведения нет в 92 населенных пунктах области.
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области.