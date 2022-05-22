ОВА: в Николаевской области повреждено более 3 600 гражданских объектов

В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3 600 гражданских объектов. Большая часть из них - жилой фонд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3 617 гражданских объектов, среди них:

объекты жилого фонда - 2 571;

медицинские учреждения - 33;

учебные заведения - 190;

учреждения культуры - 86;

объекты промышленных предприятий - 35;

объекты жизнеобеспечения: газо - 145, электро - 284, водо - 16, теплоснабжение - 53;

другие не военные объекты - 204.

Сейчас без газоснабжения всего 3 585 потребителей. Электроэнергии, водоснабжения и водоотведения нет в 92 населенных пунктах области.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области.