Мэр: в Энергодаре получил ранения коллаборант Шевчик

В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:

"гауляйтер" Андрей Шевчик;

охранники мэра-коллаборанта.

Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства взрыва выясняются. Инициаторы также неизвестны.

Напомним, что недавно российские военные похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна в Энергодаре. На следующий день пожарные вышли на протест однако оккупанты их разогнали.