Мэр: в Энергодаре получил ранения коллаборант Шевчик
В Энергодаре на улице Курчатова прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные взорвали дверь подъезде мэра-коллаборанта Андрея Шевчика, в результате чего он получил ранение, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
Как отметил Орлов, в результате взрыва ранения получили:
- "гауляйтер" Андрей Шевчик;
- охранники мэра-коллаборанта.
Сейчас известно, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства взрыва выясняются. Инициаторы также неизвестны.
Напомним, что недавно российские военные похитили начальника Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ-13) Виталия Трояна в Энергодаре. На следующий день пожарные вышли на протест однако оккупанты их разогнали.