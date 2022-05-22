Зеленский анонсировал особый статус польских граждан в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в нашей стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.
"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила она.
Деталей законопроекта пока нет.