СБУ задержала российского агента, который хотел проникнуть в ряды ВСУ

В Житомирской области правоохранители задержали российского агента, который намеревался призваться в боевое подразделение Вооруженных сил Украины для разведывательно-подрывной деятельности в пользу захватчиков, сообщает Укринформ.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме.

По данным СБУ, задержанный помогал россиянам во время временного захвата одного из населенных пунктов.

В Донецкой области правоохранители задержали жителя Краматорского района, которого враг завербовал для сбора разведданных подразделениями ВСУ.

Также было заочно объявлено подозрение одному из командиров Росгвардии, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборанткам из Беловодского районного суда. Установлено, что фигурантки добровольно согласились на назначение в так называемую "прокуратуру ЛНР" и способствовали незаконному преследованию местных жителей.

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица одной из столичных больниц, которого Служба безопасности Украины разоблачила на сотрудничестве с российскими захватчиками.

Как сообщалось, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили и блокировали деятельность пророссийского интернет-агитатора, который распространял кремлевскую пропаганду.