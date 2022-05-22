Геращенко: ВСУ сбили российский штурмовик в Луганской области

Украинские военнослужащие уничтожили российский штурмовик Су-25 (Грач) в Луганской области, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко в воскресенье, 22 мая.

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Роты 80 ОМБр на Луганщине час назад. Stinger сработал на отлично!", – написал он в Telegram.

По его данным, пилот самолета катапультироваться не успел. Геращенко добавил, что в распоряжении Украины ракет Stinger в пять раз больше, чем у России есть самолетов и вертолетов.

"Так что похоронок для родных пилотов будет еще много! Мы будем их сбивать быстрее, чем русские смогут подготовить новых", – заверил советник главы МВД.

Отметим, что это далеко не первый сбитый Су-25 оккупантов. В последний раз об уничтожении этого самолета сообщалось 16 мая.

А 18 мая в Харьковской области украинские военные уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло в районе города Купянск.