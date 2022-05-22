Сюжет на росТВ помог нацгвардейцам уничтожить вражеский "Тюльпан"
Благодаря сюжету российских пропагандистов украинская артиллерия вычислила местонахождение и уничтожила самоходный миномет РФ "Тюльпан" в Луганской области., сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии.
Указано, что этот 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушал дома Северодонецка.
"Артиллерия бригады быстрого реагирования НГУ и 24 бригады имени Короля Данила сначала выманила его из ангара, а затем уничтожила.
Спасибо российским пропагандистам за наводку.
Также на том же месте был уничтожен автопарк техники противника".