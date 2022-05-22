Сюжет на росТВ помог нацгвардейцам уничтожить вражеский "Тюльпан"

Благодаря сюжету российских пропагандистов украинская артиллерия вычислила местонахождение и уничтожила самоходный миномет РФ "Тюльпан" в Луганской области.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии.

Указано, что этот 240-мм самоходный миномет "Тюльпан" уничтожил мост между Северодонецком и Лисичанском и разрушал дома Северодонецка.

"Артиллерия бригады быстрого реагирования НГУ и 24 бригады имени Короля Данила сначала выманила его из ангара, а затем уничтожила.

Спасибо российским пропагандистам за наводку.

Также на том же месте был уничтожен автопарк техники противника".