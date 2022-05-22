Дуда в Раде: никто не может нарушить наше единство

В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Видео полного выступления польского президента опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении" , – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады.

По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.

Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.