Дуда в Раде: никто не может нарушить наше единство
В воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Видео полного выступления польского президента опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.
"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши Дуда во время обращения с трибуны Верховной рады.
По его словам, после Бучи, Бородянки, Мариуполя в Россию не может быть дел, как это было всегда.
Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.
"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.