Минздрав: в Украине вирус обезьяньей оспы не зафиксирован

В Украине случаев заболевания оспой обезьян не зафиксировано, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Минздрав получил много вопросов по поводу вируса обезьяньей оспы — осповидного заболевания, вызываемого вирусами семейства поксвирусов.

"Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано" , - отмечают в министерстве.

Всю известную на сегодняшний день информацию — ответы на самые распространенные вопросы относительно этого заболевания: как передается болезнь, какие признаки и симптомы имеет, а также какая профилактика и диагностирование оспы обезьян, Минздрав предлагает в своей инфографике.

Если появится новая информация по болезни, то о ней сообщат дополнительно, уверяют в министерстве.