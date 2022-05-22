Советник мэра: оккупанты в Мариуполе ввели новую пропускную систему

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики сменили пропускную систему в Мариуполе и Мариупольском районе с 21 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом Андрющенко написал в Telegram.

"Мариуполь! Важно! Со вчера (21 мая – ред.) в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему".

По данным советника мэра, теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз).

Пропуска выдает комендатура оккупантов в пунктах фильтрации в Мангуше и Виноградном. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

Для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВД ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.

Пропуск на авто требуется даже для передвижения в самом Мариуполе между административными районами.