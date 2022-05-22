Финляндия конфисковала российского имущества на 76 млн евро

Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило на сумму 76 млн евро имущество российских олигархов и других лиц и компаний, попавших под санкции, которые были наложены после нападения России на Украину, сообщает Укринформ.

Согласно расследованию, проведенному журналистами издания Helsingin Sanomat, управление по взысканию долгов заморозило, в том числе, большое количество вагонов товарных поездов. Согласно газете, в результате санкций было конфисковано более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Управление по взысканию долгов также изъяло, к примеру, крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.