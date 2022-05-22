Рада утвердила указ президента о продлении военного положения

Верховная Рада на заседании 22 мая утвердила указ президента Владимира Зеленского о продлении действия в Украине военного положения еще на 90 суток, сообщает Hromadske.

За соответствующий законопроект проголосовали 320 народных депутатов. Информацию о голосовании также подтвердил﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продолжается с 05:30 25 мая еще на 90 суток, то есть до 23 августа.