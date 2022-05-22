Дуда: пора заключить новый договор о добрососедстве с Украиной

Учитывая дружеские отношения между Варшавой и Киевом, что особенно проявилось в условиях полномасштабной войны России против Украины, пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей, сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Верховной Раде.

"По глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев" , - подчеркнул Дуда.

По его словам, российская агрессия показала, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей недостаточна.

По убеждению президента Республики Польша, нужно это наверстать, а польско-украинская граница "должна объединять, а не разделять".

Дуда предложил, чтобы признаком хороших польско-украинских отношений стало быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.