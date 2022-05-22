Денисова: Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастроф

Мариуполь, в результате боевых действий, находится на грани эпидемической и экологической катастроф. Трупный яд может попасть в водопроводную систему города, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых рашистами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения", - пишет Денисова.

После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вышла на поверхность земли и размыла стихийные захоронения. Сейчас высока угроза попадания трупного яда, бактерий, микробактерий туберкулеза и других возбудителей в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

В то же время вода смешивается и со стоками из канализаций из-за чего становится неестественной для потребления.

"Кроме того, российские захватчики превратили город в мусоросборник, так как бытовой мусор ничем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами", - добавляет омбудсмен.

Часть мусора, которая затоплена водой также приводит к росту бактерий, которые позже попадают до грунтовых вод, рек и моря.