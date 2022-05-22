Зеленский анонсировал соглашение с Польшей для упрощения пересечения границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в выступлении в Раде после выступления президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский отметил, что сейчас украинские города стали побратимами польских, побратимами стали украинский и польский народ, а страны – сестрами.

"Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале - о общем погранично-таможенном контроле, а в дальнейшем - и единственной условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза. И я уверен, что все необходимые решения сначала для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. В частности, благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте", – заявил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Дуду за совместную с лидеркой Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые все еще сомневаются по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство ЕС для Украины.

Владимир Зеленский отметил также, что Россия, развязав войну, невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого.

Также он анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла украинцев, спасающихся от войны.