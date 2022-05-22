С понедельника грузовики будут штрафовать за нарушение веса

С понедельника, 23 мая, грузовики снова могут получить штраф за нарушение габаритно-весовых норм – до сих пор автофиксация веса работала в тестовом режиме и штрафы не налагались, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Укртрансбезопасности.

За прошлый день 20 мая WIM-комплексы (взвешивание в движении) зафиксировали 209 грузовиков с превышением габаритно-весовых норм.

Антирекорд по превышению нормы в субботу принадлежит авто марке Renault Magnum весом 63,7 т, при максимально разрешенных для такого класса 40 т. Перевозчик превысил максимально разрешенную норму на 43%.

"Тестовый режим работы WIM-комплексов, во время которого на нарушителей габаритно-весовых норм не налагаются штрафные санкции, продлится до 22 мая" , - добавили в Укртрансбезопасности.

Так, за превышение норм от 5% до 10% придется уплатить штраф в 8500 грн, от 10% до 20% - 17 000 грн, от 20% до 30% - 34 000 грн. В случае если нарушения превышают 30% установленной нормы, уплатить нужно будет 51 000 грн.