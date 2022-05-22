Дуда: Украину нужно восстанавливать за военные репарации России

Украину нужно восстанавливать за деньги агрессора, в частности, за счет выплат Россией военных репараций и конфискации российских средств в западных банках, сообщает Укринформ.

Об этом, во время выступления в Верховной Раде в ходе визита в Киев, заявил Президент Польши Анджей Дуда.

Как подчеркнул польский лидер, Польша хочет активно содействовать восстановлению инфраструктуры Украины после разрушений российским агрессором. Он отметил, что нужны специальные фонды на восстановление, и он будет об этом говорить с мировыми лидерами во время нынешнего форума в Давосе (22-26 мая).

"Но помним, что Украина должна быть отстроена в первую очередь за деньги агрессора, за средства Российской Федерации, которая напала на Украину и уничтожает украинские здания, украинскую промышленность, забирает украинский урожай и убивает в Украине людей", – заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Украина должна восстанавливаться за средства военных репараций России.

"В первую очередь на это должны пойти замороженные в данный момент в западных банках валютные резервы (России – ред.), которые огромны", – уточнил Дуда.

Он добавил, что Россия напала на Украину, и именно она должна за это заплатить.

"В этом нет никаких сомнений… Понятно, кто является агрессором, на кого напали и чья земля разорена", – констатировал Дуда.

Как сообщалось, во время визита в Украину в воскресенье Президент Польши встретится с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, также состоятся переговоры делегаций двух стран.