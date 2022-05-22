Рада денонсировала соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Верховная рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Соглашение действовало за 1995 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Соответствующий проект закона (№ 0146) принял парламентом 22 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона обусловлено: