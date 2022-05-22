Рада денонсировала соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения
Верховная рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Соглашение действовало за 1995 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Соответствующий проект закона (№ 0146) принял парламентом 22 мая.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие закона обусловлено:
- фактом военной агрессии Российской Федерации;
- фактом создания Российской Федерацией оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей;
- нарушением со стороны Российской Федерации принципов международного публичного права и действующих международных обязательств (Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года, Базовых соглашений о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и других).