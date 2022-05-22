Военные пенсионеры смогут получать деньги не только через Ощадбанк
Верховная Рада разрешила военным пенсионерам выбирать банк для выплаты денег. Раньше они могли получать пенсии только через Ощадбанк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Соответствующий проект закона принят Верховной Радой 22 мая.
"Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии - пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей... в выборе учреждения банка, через которую выплачиваются пенсии", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Сейчас Ощадбанк является единственным банком, в котором военным пенсионерам открывают счета, на которые органы Пенсионного фонда Украины перечисляют пенсии для дальнейшей их выплаты.
Законом отменено ограничение для лиц, которые имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно получения пенсии исключительно через учреждения Ощадбанка по месту фактического проживания пенсионера.