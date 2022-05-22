В Раде появилась новая депутатская группа "Восстановление Украины"

В Раде появилась новая депутатская группа "Восстановление Украины"
Фото: Facebook

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы "Доверие", сообщает Новое время.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу "Доверие").

В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:

  1. Абрамович Игорь (ОПЗЖ);
  2. Бурмич Анатолий (ОПЗЖ);
  3. Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика);
  4. Гнатенко Валерий (ОПЗЖ);
  5. Дмитрук Артем (исключен из фракции "Слуга народа");
  6. Ефимов Максим (мажоритарщик, группа "Доверие");
  7. Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ);
  8. Кисилев Игорь (ОПЗЖ);
  9. Ковалев Александр (мажоритарщик, группа "Доверие");
  10. Лукашев Александр (ОПЗЖ);
  11. Мороз Владимир (ОПЗЖ);
  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ);
  13. Приходько Наталья (ОПЗЖ);
  14. Славицкая Антонина (ОПЗЖ);
  15. Столар Вадим (ОПЗЖ);
  16. Фельдаман Александр (ОПЗЖ);
  17. Юрченко Александр (исключен из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала).

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) приняло решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, "Партия Шария", Опоблок и партия "Наши".

28 марта партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о приостановлении своей деятельности.

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли представители запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий" (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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