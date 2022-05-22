В Верховной Раде появилась новая депутатская группа

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы "Доверие", сообщает Новое время.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу "Доверие").

В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:

Абрамович Игорь (ОПЗЖ); Бурмич Анатолий (ОПЗЖ); Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика); Гнатенко Валерий (ОПЗЖ); Дмитрук Артем (исключен из фракции "Слуга народа"); Ефимов Максим (мажоритарщик, группа "Доверие"); Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ); Кисилев Игорь (ОПЗЖ); Ковалев Александр (мажоритарщик, группа "Доверие"); Лукашев Александр (ОПЗЖ); Мороз Владимир (ОПЗЖ); Плачкова Татьяна (ОПЗЖ); Приходько Наталья (ОПЗЖ); Славицкая Антонина (ОПЗЖ); Столар Вадим (ОПЗЖ); Фельдаман Александр (ОПЗЖ); Юрченко Александр (исключен из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала).

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) приняло решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, "Партия Шария", Опоблок и партия "Наши".

28 марта партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о приостановлении своей деятельности.

14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли представители запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий" (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.