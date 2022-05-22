В Верховной Раде появилась новая депутатская группа
В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы "Доверие", сообщает Новое время.
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
Сопредседателями новой депутатской группы стали нардепы Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Максим Ефимов (мажоритарщик, входил в группу "Доверие").
В состав группы Восстановления Украины вошло 17 народных избранников:
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ);
- Бурмич Анатолий (ОПЗЖ);
- Воронько Олег (вышел из фракции Слуга народа, член МФО Разумная политика);
- Гнатенко Валерий (ОПЗЖ);
- Дмитрук Артем (исключен из фракции "Слуга народа");
- Ефимов Максим (мажоритарщик, группа "Доверие");
- Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ);
- Кисилев Игорь (ОПЗЖ);
- Ковалев Александр (мажоритарщик, группа "Доверие");
- Лукашев Александр (ОПЗЖ);
- Мороз Владимир (ОПЗЖ);
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ);
- Приходько Наталья (ОПЗЖ);
- Славицкая Антонина (ОПЗЖ);
- Столар Вадим (ОПЗЖ);
- Фельдаман Александр (ОПЗЖ);
- Юрченко Александр (исключен из фракции "Слуга народа" из-за коррупционного скандала).
20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) приняло решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как ОПЗЖ, "Партия Шария", Опоблок и партия "Наши".
28 марта партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о приостановлении своей деятельности.
14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте.
21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли представители запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Возглавил группу Юрий Бойко.
3 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий" (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского толка. За проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.