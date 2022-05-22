Силы ПВО сбили вражескую ракету над Фастовским районом Киевщины

Силы противовоздушной обороны сбили над Фастовским районом Киевской области российскую ракету. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграме Киевская областная военная администрация.

“Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется”, – говорится в сообщении.

В КОВА просят жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Как сообщалось, в Киевской области за прошлые сутки, 21 мая, пиротехники обследовали более 35 га территории и обезвредили 211 взрывоопасных предметов.