Вице-президент Еврокомиссии: маловероятно, что Путин перекроет газовый кран

Президент России Владимир Путин вряд ли перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, пишет NOS.

"Потому что этим он сильно себе навредит" , — сказал Тиммерманс.

По его словам, Путин сейчас в основном оказывает давление на мелких покупателей.

"Он предпочел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался" , - сказал вице-президент ЕК.

Тиммерманс добавил, что Европа занята поиском других поставщиков газа, чтобы со временем стать полностью независимой от российского газа.

Россия недавно отключила газ Польше, Болгарии и Финляндии, потому что эти страны отказались платить в рублях.

В Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

Ранее было прекращено электроснабжение из России в Финляндию из-за "трудностей с оплатой".