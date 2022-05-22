Одесская ОГА: в Приднестровье получили задачу восстановить аэродром и технику

В так называемом Приднестровье российские военные получили задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Одесской ОГА Максима Марченко.

"Кажется, что за многие годы пребывания в Приднестровье, все, что сделали российские войска - это пропили остатки военной техники и аппаратуры. Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам все запасные части были в наличии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

Также мы писали, что в Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.