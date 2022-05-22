Зеленский рассказал, куда поедет после победы Украины

Президент Владимир Зеленский анонсирует, что одним из первых его зарубежных визитов после победы Украины в войне против российской агрессии будет визит в польские города, которые особенно помогали нашей стране, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Я, к сожалению, не имею возможности сегодня из-за войны поехать в некоторые города, которые либо существовали как гуманитарные хабы, либо хабы для снабжения оружием, либо прекрасные города, которые приняли наших людей, особенно женщин, детей. У меня сегодня нет возможности поехать и просто поблагодарить этих людей и эти города. Но я уверен, что после того, как мы победим, это будут одни из первых городов, в которые я с удовольствием приеду".

Зеленский также заявил, что видит Польшу среди лидеров государств, которые будут помогать в восстановлении Украины.

"Чтобы построить Украину с нашими людьми, с новым качеством инфраструктуры, нам нужно объединение стран ЕС, Соединенных Штатов, всех наших друзей. Также мы видим Польшу среди лидеров стран, которые будут в программе восстановления Украины" , - сказал он.

Зеленский заявил, что поддерживает идею встречи членов правительства Украины и Польши, которые "обязательно встретятся и рассмотрят те или иные важные вещи".

Президент также отметил, что было много моментов, когда они с Анджеем Дудой занимались вопросами поддержки Украины вооружением, но о них пока нельзя говорить публично.