Bloomberg: "Аэрофлот" из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время из-за санкций столкнется с дефицитом запасных частей для самолетов Boeing и Airbus. Для его восполнения перевозчик может начать разбирать свои воздушные суда на запчасти, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам специалистов компании IBA, чтобы поддерживать свой парк самолетов в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется разобрать часть воздушных судов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus самолетами российского производства авиакомпания как минимум в ближайшее время не сможет.

Издание отмечает, что из-за санкций "Аэрофлот" не только лишился доступа к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко сократить полеты за границу. Перед началом войны в Украине авиакомпания выполняла рейсы в 56 стран, а к середине мая лишь в 13. Также резко снизилось количество перевозимых пассажиров.

"В обозримом будущем "Аэрофлот" будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке" , - заявил Арнольд Барнетт, эксперт по безопасности полетов в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте.

Напомним, в начале апреля США запретили экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний - "Аэрофлоту", Azur Air и Utair.

Отметим, ранее Еврокомиссия запретила 21 российской авиакомпании, включая "Аэрофлот", полеты в страны ЕС.