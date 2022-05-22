Генштаб: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Донецком направлениях

Оккупанты продолжают ведение наступательных действий на востоке Украины, наносят ракетные и авиационные удары по территории Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов украинских войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Волынском и Полесском, а также Южнобужском противник активных боевых действий не проводил. На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, обстановка остается напряженной. В Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.