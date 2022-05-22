Дуда назвал войну поражением России и призвал предоставить больше оружия Украине

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами в Киеве 22 мая сказал, что считает войну в Украине поражением России. Ранее он выступил в Верховной Раде и поблагодарил украинцев за сопротивление, сообщает Новое время.

По мнению Дуды, Россия не достигла никакой стратегической цели.

"Война в Украине является поражением России, но Россия еще сильна. Там много людей, поэтому война будет продолжаться еще долго, если мировое сообщество не поможет закончить эту войну" , — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Украину нужно поддерживать милитарно и призвал весь мир предоставлять стране оружие:

«У них сильный пыл, но нужно современное оружие и современное оборудование, чтобы иметь, чем уничтожать врага, в связи с большим численным преимуществом противника».

Также Анджей Дуда добавил, что такой мастабной войны, как та, которую начала Россия в Украине, мир не видел уже давно.

«Защитники Украины оказались храбрее, чем думал мир. Казалось, что российская армия забросает Украину шапками. Но наоборот: они потеряли шапки, убегая из Украины. Кто бы мог на такое надеяться? Да, мы надеялись. Мы соседи. И мы не сомневались», — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.