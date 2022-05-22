Белый дом: логистика поставок оружия в Украину отлажена так, что ее невозможно прервать

Логистика поставок оружия Украине из США налажена так, что ее невозможно прервать. Удары по отдельным партиям не приведут к срыву оказываемой военной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты попросили Салливана прокомментировать заявления Министерства обороны России о якобы уничтоженной в Украине партию оружия из США и Европы. Советник сказал, что у нет подтверждающей информации по этому вопросу.

"Но у нас разнообразные и устойчивые цепочки поставок оружия в Украину" , - добавил он.

По его словам, даже если россияне смогут отследить и нанести удар по каким-либо грузам на территории Украины, то это не приведет к срыву оказываемой США военной помощи.

Напомним, ранее Россия заявила о готовности наносить удары каналам поставок оружия в Украину - в Москве заявили, что это "законные цели".

Отметим, вчера, 21 мая, Украина в очередной раз подверглась ракетному обстрелу. Удары были нанесены по гражданским объектам в Житомирской области. После этого в российском Минобороны заявили об уничтожении партии военной помощи.